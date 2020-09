"Ma ise vaatan seda nii pidi, et parem virtuaalne kontsert kui üldse mitte kontsert," ütles Taukar "Ringvaates" ja tunnistas, et tegemist on ainsa kontserdiga, mille ta oma bändiga septembris annab.

"Eks meil olid jah suured plaanid, et teeme siin Tehnopoli linnakus suure grandioosse sellise võiks isegi öelda punkti suvele sügise algul ja ootame inimesi lava ette ka, aga ühel hetkel ikkagi otsustasime üheskoos, et see ei ole võib olla kõige mõistlikum idee," selgitas Taukar.

Ta lisas, et kuigi kontsertide korraldamist veel ära pole keelatud, tundus praegu suure ürituse korraldamine riskantne. "Aga tõsi on, et eks ka muud piirangud – ja mis seal salata, ka alkoholimüügi piirang – selliseid õhtuseid klubiesinemisi tugevalt mõjutab," rääkis muusik.

Taukar ütles ka, et suvel elas ta normaalset elu ja kevadine olukord tahtis lausa meelest minna. "Aga eks ta ikka kuskil kuklas elas, et on oht, et kontserdid võivad klassikalisel kujul jälle ära minna," ütles ta.

Taukari virtuaalkontsert algab neljapäeval, 10. septembril kell 20.00.