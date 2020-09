"Kõik see elurütm, mis varem oli, on piltlikult kõik potist alla lastud ja kogu elu tuleb uuesti üles ehitada. Kõik need tegevused, mis ma enne tegin, tuleb ümber mõelda, et ma saaks neid tegevusi teha, aga siis juba selle väikse inimesega koos," rääkis Milder R2 "Hommikus!".

Näiteks on lapse sünd mõjutanud ta magamisharjumusi – nüüd tuleb magada kohe, kui selleks võimalus tekib. Küll aga tõdes Milder, et kiiresti magama jäämist peab ta veel harjutama. "Selle arvelt on võib olla ka silmad vähe punasemad hommikul," ütles ta.

Vaatamata muutunud elukorraldusele on aga tütar Milderi sõnul toonud endaga ka väga palju armastust ja rõõmu. Isa eeskujul on ka laps suur muusikasõber ja armastab kuulata näiteks selliseid bände nagu The Beatles ja The 1975. Ka Egert Milderi selle aasta Eesti Laulu lugu "Georgia On My Mind" on lapsele meeltmööda. "Seal ta ägiseb küll aeg-ajalt kaasa, kui tuleb refrään," ütles Milder, kes andis äsja välja ka uue loo.

Uus lugu kannab nime "Your Green Is Better" ja neljapäeva õhtul ilmub singlile ka muusikavideo.