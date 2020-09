Mart Rauba selgitas, et Masta Robusta on samaaegselt nii ühe räppari katse ennast ise produtseerida kui ka ühe produtsendi katse enda ja teiste jaoks räpp uuesti lahti mõtestada. ""OU!EP" on üllatav ja kohati ülevoolavalt hetkiline peoalbum, mitmekihiline räpialbum ja hoogne kummardus Briti bassimuusikale, mis on läbi aastate enim inspireerinud," sõnas ta.

Lisaks MC Lordile saab plaadil kuulda ka MC J.O.C'd ja Rakverete räpparit Maxtraxt. Sooloprojektide kõrval on MC Lord tuntud ka bändidest Öökülm ja TMF.