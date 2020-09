Kuldmuna korraldava turundajate liidu tegevjuhi Liis Tippeli sõnul kaaluti otsust konkursi edasi lükkamiseks väga põhjalikult.

"Möödunud Kuldmuna konkursile esitati rekordiliselt töid ja tihe konkurents andis ka suuremat väärtust kõikidele võidu väljateeninud turundajatele. Sel aastal on ühiskonnas domineerinud koroonaviiruse temaatika ja see peegeldub kindlasti ka konkursil, kuid tahame näha võimalikult mitmekesist valikut ka kõikide teiste kampaaniate ja loometööde seast. Mida viljakam on turundusmaastik, seda rohkem on ka inspireerivaid, nutikaid ja kõrgetasemelisi töid," selgitas Tippel.

Lisaks konkursi uuele toimumisajale on muutumas ka konkurss ise. "Oleme juhatusega jälginud maailma tipptasemel reklaamikonkursse ja saanud häid ideid, kuidas Kuldmuna konkurssi ümber disainida, et hoida latti kõrgel ja käia ajaga kaasas. Vaatame üle žürii töö ja hindamispõhimõtted ning lisame uusi võistluskategooriaid," kirjeldas Tippel.

2021. aasta konkursile saab järgmisel aastal esitada 2020. aasta veebruarist kuni 2021. aasta juunini valminud töid.