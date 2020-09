Euroopa parimaid tele-, raadio- ja digitaalprogramme koondaval Prix Europa festivalil jagatakse auhindu üheksas kategoorias. Festivalile esitati kokku üle 600 töö, mille seast valis sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii auhindadele kandideerivad nominendid.

Esimest korda on Eestist jõudnud lõppvalikusse korraga kaks telesaadet. Parima lavastusliku telesarja kategoorias on finalistide sekka jõudnud ERR-i, Elisa ja produktsioonifirma Kassikuld koostöös valminud "Reetur", mis konkureerib võistlusel kõrvuti 26 teise Euroopas valminud sarjaga. "Reetur" on seni olnud nähtav Elisa vaatajatele, kuid jõuab juba 18. septembril ka ETV ekraanile.

Kui telesarja kategoorias on Eesti ka varem olnud esindatud, siis teledokumentaali kategoorias jõuti lõppvalikusse esimest korda. Sel kevadel ETV-s tele-esilinastunud "252 päeva üksindust" jälgib esimese eestlasena üksinda ümber maailma purjetanud Uku Randmaa teekonda. Filmi režissöör on Kaidor Kahar, operaator-monteerija Tarvo Tammeoks. "252 päeva üksindust" esilinastus 2020. aasta aprillis ning see osaleb ka Matsalu loodusfilmide festivali. Kokku kandideerib kategoorias 25 teledokumentaali.

Taas on lõpp-valikusse jõudnud ka Raadioteatri kuuldemäng. Kahel korral kuuldemängude kategooria võitnud Raadioteater on tänavu lõppvalikusse jõudnud järjekuuldemänguga "Othello". Vanemuise teatriga koostöös valminud kuuldemängu on lavastanud Andres Noormets, helikujundaja on Taavi Kerikmäe ja helirežissöör Külli Tüli, peaosades kõlavad Jim Ashilevi, Sten Karpov, Liis Karpov. Kuuldemängude kategoorias võistleb 33 tööd.

Prix Europa 2020 festival toimub 18-25. oktoobril Potsdamis. Festival toimus esimest korda 1987. aastal.