Villemdrillem kooli lõpetamisest ja erialavalikust: ma veel otsin ennast

"Ma ei ole veel nii ette valmistanud oma tulevikku," ütles Villemdrillem "Terevisioonis". "Ma veel otsin ennast," lisas ta.

Karantiiniaeg seostub Villemdrillemil koduõppega, sest just selle peale on tal kõige rohkem aega kulunud. "Minu jaoks isiklikult on väga raske ja ma arvan, et mõned vähemalt, kui mitte paljud, nõustuvad ka minuga, et natuke keeruline on kodus keskenduda ja õppida," rääkis Villemdrillem.

Õppimise teeb keeruliseks enesedistsipliini küsimus. "Koolis sa istudki seal laua taga, sul on seal tahvel ja sul on õpetaja, aga kodus sa oled arvutis ja sa saad sada, miljon teist asja teha, kui seda tundi jälgida või õppida," nentis Villemdrillem.

Õppimise kõrvalt on ta aga leidnud ka aega muusikat kirjutada. Koroonateemat mainib ta loomingus vaid põgusalt, sest koroonateemast on tekkimas juba justkui üleküllus. Kuna praegu esineda ei saa, levitab Villemdrillem loomingut interneti vahendusel. "Selles suhtes on väga hea aeg, sest et kõik ju tahavad uut muusikat, uusi videosid, uusi laule – et selle jaoks on hea aeg küll," tõdes räppar.