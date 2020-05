Küsimusi tekitav Eurovisioon: BBC pani kokku video Eurovisiooni kummalistest hetkedest

BBC pani kokku video pealkirjaga "All The Times Eurovision Made You Question Everything" ("Kõik korrad, mil Eurovisioon sind kõiges kahtlema pani").

Näiteks on videos 2012. aastal Venemaad esindanud Buranovskiye Babushki ja samal aastal Leedut esindanud Donny Montell, kes oli laulmise ajaks silmad kinni sidunud. Küsimusi tekitavad aga ka näiteks ümmargune klaver, hamstrirattas jooksev mees ja gorillakostüüm.