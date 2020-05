Eestlaste lemmik Eurovisiooni võidulaul läbi aegade on Loreeni "Euphoria"

Eestlaste arvates on läbi aegade parima laulu näol tegemist 2012. aastal Rootsile võidu toonud Loreeni "Euphoriaga".

Teise koha vääriliseks hinnati 1974. aastal samuti Rootsit esindanud ABBA "Waterloo".

Kolmandaks hääletasid eurohuvilised meie oma Tanel Padari, Dave Bentoni & 2XL-i loo "Everybody", millega Eesti esmakordselt 2001. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse võitis.

Võidulugude esikümme kujunes selliseks:

1. Loreen "Euphoria" 2012



2. ABBA "Waterloo" 1974



3. Tanel Padar, Dave Benton & 2XL "Everybody" 2001



4. Alexander Rybak "Fairytale" 2009



5. Måns Zelmerlöw "Heroes" 2015



6. Salvador Sobral "Amar Pelos Dois" 2017



7. Duncan Laurence "Arcade" 2019



8. Nicole "Ein Bißchen Frieden" 1982



9. Lordi "Hard Rock Hallelujah" 2006



10. Olsen Brothers "Fly On The Wings Of Love" 2000

Kõik Eurovisiooni 65-aastase ajaloo jooksul kõlanud võidulaulud on kuulatavad lehel eurovisioon.err.ee.