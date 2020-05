Sünne Valtri autogrammide jagamisest: olen poes morsiletis ja siis karjutakse mu nime

Laulja Sünne Valtri tõdes, et autogramme küsitakse talt päris tihti ja vahel tehakse seda isegi üle poe karjudes. Näiteks siis, kui ta parajasti morsiletis on.

Eelkõige küsivad autogramme naised. "Meil on ikka naised need julgemad. On neid küll ja küll, kes jooksevad isegi Selveris pikali ja hüüavad üle ostusaalide "Sünne!" Siis mu laps katab silmad ära ja ütleb: "Kui piinlik..."," rääkis Valtri Raadio 2 saates "Hommik!".

Aeg-ajalt küsitakse autogrammi veidike ebasobival ajal, kuid ka siis leiab Valtri fännide jaoks siiski aega. "Kui inimene on võtnud julguse kokku ja tuleb, siis ega ära ju ei saada kedagi," rääkis ta.

Esinemistesse on Valtril praegu aga eriolukorra tõttu pikk paus sisse tulnud. Viimati esines ta 7. märtsil ja järgmine kontsert on alles 4. juulil. Veebikontserte ta vahepeal andnud ei ole. "Üks põhjus on see, et ma ikka väga tahaks oma publikule silma vaadata. Teine on see, et nii paljud äkki hakkasid neid veebi-live tegema. Mulle ei meeldi teha asju, mida kõik teevad. Mulle meeldib natuke ikka erineda, nii et ma ootan ilusti rahulikult ära, millal lavale lastakse," ütles Valtri.