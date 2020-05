2021. aastal läheb võttesse uus kodumaine täispikk mängufilm "Nähtamatu võitlus". Režissöör Rainer Sarnet eksperimenteerib seekord kung-fu ja komöödia žanritega. Filmis on keskses rollis peategelase auto, mida nüüd võtete jaoks otsitaksegi.

Filmi produtsent Katrin Kissa sõnul on "Nähtamatu võitlus" lugu, mis leiab aset 1970. aastate Nõukogude Liidus. "Filmi märksõnadeks on kung-fu, huumor ja kloostrielu." Tegu on komöödiaga, mida stsenarist-režissöör Rainer Sarnet ise kirjeldab kui oodi lihtsale inimesele.

Filmi tegevus toimub 1973. aastal õigeusu kloostris, keskseks teemaks on taevase ja maise kooseksisteerimine. Loo peategelane on automehaanik, huligaan, kelles tärkab ootamatu soov saada mungaks.

Kui "Novembris" ühendas Sarnet kristliku mütoloogia paganlikuga, siis uues filmis astub ta sammu edasi, pannes omavahel kokku kloostri ja kung-fu, huumori ja pühalikkuse, müstitsismi ja popkultuuri, Black Sabbathi ja mungalaulu.

Seoses võtete ettevalmistustega otsitakse tulevase filmi tarbeks filmi peategelasele neljarattalist kaaslast, autentset Zaporožetsit. "Kui kellelgi seisab garaažis ZAZ 966 või ZAZ 968/968A, mis on heas sõidukorras ja millel on originaalsisu või korralikult taastatud sisu, siis anna filmitegijatele kindlasti endast märku," ütles Katrin Kissa. "Hetkel on eelistatud punased 966 ja 968 varasemad versioonid n-ö kõrvadega seebikarbid, kuid kindlasti võib pakkuda ka kõiki teisi heas korras sapakaid."

Lisaks on hilisemate võtete tarvis kindlasti vaja ka teisi sõidukorras nõukogude-aegseid autosid, mida saaks vajadusel filmivõtetel kasutada. Oma autost saab teada anda aadressil filmiauto@gmail.com.