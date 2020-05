Elisabet Reinsalu: tööle naastes võib tekkida alaväärsus, et kas ma üldse saan hakkama

Näitleja Elisabet Reinsalu tõdes, et kuigi eriolukord lõppes, siis näitlejate eriolukord kestab veel edasi. Kuna näitlemisse on jäänud sisse pikk paus, siis võib Reinsalu sõnul tööle naastes tekkida ka alaväärsustunne ja küsimus, et kas ta saab üldse oma tööga hakkama.

"Ma usun, et see on universaalne kõikidel inimestel, kes on olnud pikalt tööturult eemal. Kas ma suudan enam? Ise oleme me iseenda kõige suuremad vaenlased ja meie tegelikkus peitub meie peas. Kui meie mõtted on seotud sellega, et ma olen nii kaua olnud oma erialasest töölt eemal, et kas minus on siis veel seda – see on selles mõttes raske," rääkis Reinsalu "Vikerhommikus".

Oma vormi on ta aga hoidnud lasteraamatute lugemisega. Videovahendusel hakkas Reinsalu ette lugema Aino Perviku "Kunksmoori". Peagi liitusid Reinsalu veenmisel algatusega ka mitmed teised näitlejad ja nüüd on raamatute ettelugemiseks valminud Facebooki lehekülg "Juturiiul".

"Eriti tore on see, et kirjanikud, kellega ma ühendust võtsin, et küsida luba, kas see sobib ka nende plaanidega, et me loeme... Kirjanik ja autor on ikkagi kõige tähtsam, meie oleme ju lihtsalt vahendajad. Mika Keränen näiteks Tartust ütles kohe, et tema raamatuid võib. Ta leidis ise üles juturiiuli Facebookist ja võttis muga ühendust, et tema raamatuid võib kõiki lugeda. See on kuidagi olnud hästi selline soe ja positiivne," rääkis Reinsalu.

Reinsalu rääkis ka, et "Kunksmoor" on talle meelde jäänud juba lapsepõlvest, mil Kunksmoor oli tema jaoks justkui unistuste vanaema. "Aga nüüd, kui ma täiskasvanud naisena seda lugesin, siis seal on nii palju selliseid vahvaid kihte, mis avalduvad siis, kui sa ise oled juba suuremaks tüdrukuks saanud," tõdes Reinsalu.