Muusikavideo on pühendatud puudutamisele ja lähedusele, mida koroonaviiruse leviku ajal kehtestatud distantsireeglite tõttu väheseks on jäänud, kirjutab Huffpost. Video filmiti jaanuarikuus Malibus Californias.

Oma Twitteri kontol kirjutab aga laulja, et videos toimuvat ei maksa kodus järele teha, vaid üksteisega tuleb siiski distantsi hoida.

DO NOT TRY THIS AT HOME. Practice social distancing. Watermelon Sugar Video Out Now.https://t.co/CFnaJ3JpFb pic.twitter.com/jUjdOxFN1i