Ees on kaks eripalgelist võistlusvooru ning finaal. "Klassikatähtede" särav kulminatsioon – finalistide galakontsert koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga - toimub Tallinnas ja Tartus samuti sügisel.

Veebruaris alustanud kaheksast muusikust on võistlustules veel kuus, kes kõik põlevad kärsitusest omavahelise mõõduvõtmisega lõpuni minna. Küsisime, kuidas noortel kriisiaeg möödus ning mida kasulikku omaette olemise nädalad neile andsid.

Helsingis Sibeliuse Akadeemias õppiv viiuldaja Triinu Piirsalu nautis perega koos veedetud aega, milleks kodust eemal viibides polnud ammu võimalust olnud. "Kriisiaja algus oli küll raske - äkitselt polnud enam mingeid kuupäevi ja tähtaegu. Tuli väga suur pingelangus, millest oli raske välja saada. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem sain aru, et nüüd on tõesti aeg iseendasse vaadata ja perega olla. Sellisel veidral ja keerulisel ajal tuleb üksteist võimalikult palju toetada", räägib Triinu. Pilli harjutamine käis omasoodu ja erialatunnid toimusid – nagu paljudel, üle interneti. "Kuigi see on väga hea lahendus, tunnen siiski puudust päris kontakttundidest ja koosmusitseerimisest, rääkimata kontsertidest", tunnistab ta.

Tuubamängija Toomas Oskar Kahur leiab, et talle tuli vahepealne paus väga kasuks. "Sain keskendunult ja mõtestatult pilli harjutada ning oma repertuaari avardada. Olen vaadanud uusi filme ja kuulanud palju uut muusikat." Et noormees ka füüsilist tööd ei pelga, näitab maakodus äralõhutud suur puudekuhi.

Saksamaal klarnetiõpinguid jätkav Mirjam Avango tunnistab, et on saanud tegeleda asjadega, milleks tavaliselt aega nappis – lugeda, maalida, looduses viibida ja isegi viiulit harjutada. "Selle omaette veedetud aja jooksul olen avastanud endas külgi, millest mul aimugi polnud. Loodetavasti aitab see lisaaeg järgnevates saadetes veelgi paremaid esitusi pakkuda", usub Mirjam.

Nooruke pianist Tähe-Lee Liiv kasutas kriisiaega ennekõike harjutamiseks. "Õppisin uut kava ja saatsin oma õpetajatele salvestusi kuulata. Zoom'is toimusid regulaarselt klaveritunnid Ivari Iljaga", räägib Tähe-Lee. Klaverimängu, veebikooli ja jooksmise kõrval on ta jõudnud tegeleda maalimisega ja avastanud enese jaoks vene klassikalise kirjanduse. "Õnneks elan mere ääres ja saan käia õhtuti päikeseloojangut vaatamas. Siiski igatsen oma sõpru ja loodan juba varsti mängida ka teiste klaverite peal, peale selle, mis mul kodus on", ütleb Tähe-Lee.

Tallinna Muusikakeskkoolis klassikalist kitarri õppiv Helin Hallik tunnistab, et kriis ja sellega kaasnev kodus püsimine möödus tema jaoks tõusude ja mõõnadega. "Olles väga aktiivne ja seltsiv inimene, osutus mulle kõige raskemaks eemaldumine lähedastest. Muidugi sai peetud lausa mitu virtuaalpidu, aga ekraan ei asenda mitte kuidagi inimeste lähedust", kinnitab Helin. Ootamatul sundpuhkusel oli siiski ka helgem pool. "Sain võimaluse avastada oma kallist kodulinna Keilat ja selle ümbrust, veeta aega iseendaga ning lisaks pillimängule tegeleda ka oma teiste meelistegevustega - kokkamise, jooga ja kunstiga", lisab Helin.

Saaremaalt pärit flöödimängija Siret Sui sõnul oli kriisiaeg vaimu ja füüsist puhastav. "Olen palju looduses olnud, kooliga tegelenud, sportinud, harjutanud, kooke küpsetanud. On olnud aega mõelda ja olla lihtsalt üksinda, mis on kunstidega tegelevatele inimestele minu arvates hädavajalik. Tagantjärele mõeldes oli "Klassikatähtede" periood enne kriisi ikka ulmeline, nii kiire, et praegu ei suuda imestadagi. Eks see elu vaikselt taastub ja sügisel jätkame värske hooga uuesti", ütleb Siret.

"Klassikatähtede" 13. septembril eetrisse jõudvas otsesaates tuleb võistlejatel astuda "raamist välja" - proovile pannakse noorte talentide võime teha koostööd teise kunstivaldkonna esindajatega. Samuti tuleb puhuda uus helivaim sisse filmiklassika tuntud stseenidele.

"Klassikatähed 2020" toimub Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kontserdi koostöös.