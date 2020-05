Eestlaste loodud rakendus võtab päevakajalised uudised kahe lausega kokku

Praegu saab rakenduses uudiseid lugeda inglise keeles. Tulevikus tahavad rakenduse loojad uudiseid pakkuda ka teistes keeltes. Lühiuudiseid kirjutavad ajakirjanikud erinevatest riikidest ning kümnesekundilised videouudised lõikab seejärel kokku videomonteerija.

"Ma arvan, et me niivõrd ei konkureeri teiste uudiste väljaannetega. Võtame näiteks noorema generatsiooni, kes täna jälgib rohkem selliseid kassipilte ja üksteise tantsusid. Paljud inimesed maailmauudiseid üldse täna ei jälgi, eelkõige noorem generatsioon. Ma arvan, et see on neile mugavas vormis päris uudised," rääkis So.Fa.Dogi kaasasutaja Mihkel Oja "Ringvaates"

Uudisvideosid saab rakenduses vaadata reklaame nägemata. "Kui täna minna ainult pealkirju lugema kuhugi uudisteportaali, siis sageli see pilt on seal ikkagi hästi kirju. Enamus on reklaamid, mis tungivad silma," ütles Oja. Kui kasutajaskond piisavalt suureks kasvab, plaanivad rakenduse loojad ka kuutasu küsida. Praegu on rakenduse kasutamine aga tasuta.