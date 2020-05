Kuula, kuidas kõlab Uku Suviste lugu "What Love Is" eesti keeles

Laulja Uku Suviste esitas "Ringvaates" eestikeelset versiooni oma tänavusest euroloost "What Love Is". Eestikeelsete sõnade autor on Leelo Tungal.

Eesti keeles kannab lugu pealkirja "Mis on armastus".

Suviste rääkis, et ta mõtles pikalt, kas üldse tasub seda lugu eesti keeles esitada. Seda seetõttu, et loost on juba niikuinii mitmeid erinevaid versioone valminud. "Kui ma nägin Leelo Tungla teksti, siis ma ei kahelnud enam," ütles Suviste.

Ta lisas, et eestikeelset versiooni on pigem kerge laulda, kuid inglise keelega võrreldes on see siiski raskem. "Eesti keeles on võib olla raskem üldse kõiki tekste laulda, sellepärast, et eesti keele vältused on sellised toredad asjad, mis muudavad tegelikult muusikalise rütmi natukene, ütleme sünkopeeritumaks või hakitumaks. Selle loo iseärasus oligi see, et ta oli natukene maaliv oma rütmilt, inglisekeelse kõlaga," rääkis Suviste.