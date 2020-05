Púr Múdd esitleb Raadio 2 live-esituses uut singlit

Lugu "Higher" on valmis olnud juba päris pikalt, kuid oodanud nii õiget plaadifirmat, kellega koos lugu välja anda, kui ka õiget ajahetke. Tegemist on suvise looga ja selleks, et inimestes veelgi süvendada juba tekkinud suveootust, valiti ilmumisajaks maikuu.

Loole on vokaali andnud USA laulja Chris Jamison, kes osales 2014. aastal populaarses telesaates "The Voice", kus ta saavutas kolmanda koha. Jamisoni mentor oli Adam Levine, kellega ta finaalis ka duetti esitas. Raadio 2 live-esituses Jamisoni aga ei kuule ja tema asemel laulavad Púr Múddi liikmed Oliver Rõõmus ja Joonatan Siiman.

Lugu tuleb välja Hollandi plaadifirma Soave Recordsi alt. Loo sõnad on kirjutanud Oliver Rõõmuse abikaasa Joanna Rõõmus.

Raadio 2 live-ülekanne toimub 22. mail kell 11.11 Erik Morna "Jätkuhommikus". Live-esituse videopilti saab näha Raadio 2 kodulehel.