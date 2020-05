Katre Jaani tütrest: Getter oli pigem duši all laulja

Koreograaf Katre Jaani rääkis, et tütar Getter oli varem pigem duši all laulja ja ei julgenud enne "Eesti otsib superstaari" saadet laval isegi suud lahti teha.

Getterile meeldis küll lauluvõistlustel käia, kuid kui ta lavale jõudis, läks ta krampi ja laulda ei julgenud. Ka vahetult enne superstaarisaadet pidi Getteri laulma saamisega palju vaeva nägema. Näiteks osales ta lavastuses "Lumivalgeke", kus mängis roosipõõsast. Kostüüm tehti Getterile selline, et keegi teda sealt ära ei tunneks ja teised ütlesid talle, et ta ei pea laval üksi laulma. Ainult sel moel oli Getter nõus suu lahti tegema.

15-aastaselt otsustas ta aga siiski superstaarisaatesse minna. Ema Katre oli plaanist teadlik, kuid lootis viimase hetkeni, et Getter muudab meelt. Ta arvas, et Getter on veel liiga noor ja muretses, et Getter ei julge ka seal suud lahti teha. "Ma ütlesin, et tead, see Mihkel Raud sööb sinu nüüd küll ära," meenutas Katre Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...". Üllataval kombel julges Getter aga saates laulda küll.

Küll aga meenutas Getter, et saates osalemine oli tegelikult väga raske. Järsku sai ta palju tähelepanu ja tuli ette ka olukordi, kus inimesed tema sõnu kuritarvitasid. "Ma usaldasin võib olla too hetk, kui ma saatesse läksin, liiga palju inimesi, kuna ma ei olnud sellega kokku puutunud, et keegi võiks minu sõnu kuritarvitada või neid serveerida väga negatiivselt," meenutas Getter.

Seega oli "Eesti otsib superstaari" saates osalemine Getteri jaoks mitmes mõttes suur eneseületus. "Getteri puhul oli kaks hästi suur muutust – see, et ta läks äkki üksinda sellesse keskkonda ja pidi hakkama saama ja teine asi, et ta publiku ees tegi suu lahti," rääkis Katre.