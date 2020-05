ETV2 eetris on sel nädalal mitmeid uusi harivaid saateid

"Sinine planeet"

Maavärinad, hiidlained, vulkaanipursked ja äärmuslik ilm on põhjustanud viimasel ajal palju kõneainet. Kas see on pöördeliste muutuste märk või vaid pinnavirvendus mugaval ja hellitaval planeedil, mille pikas ajaloos on olnud inimkond kaastegev vaid tühise osa ajast? Film annab vastuse.

Dokfilm on eetris esmaspäeval kell 12.25.

"Lumekarud"

Pika Arktika talve lõpus tuleb jääkaruema poegadega lume alt koopast välja. Jääkarupoegadel seisab ees suur seiklus – neil tuleb ema sabas kõndida üle 600 km Põhja-Jäämerd katva paakjää servani. Teel kohtavad nad kummalisi elukaid ja trotsivad reetlikku jääd, ohtlikku merd ning hirmuäratavaid isaseid jääkarusid. Pikk teekond on täis üllatusi ja tasapisi õpivad väikesed jääkarud jäises maailmas toime tulema.

Loodusdokk on eetris esmaspäeval kell 13.50.

"Kosmose vulkaanid"

Vulkaanid võivad olla destruktiivsed jõud, kuid ka elu lätted. Seepärast on tähtis uurida ka teiste taevakehade vulkanoloogiat, mis võib avada akna nii meie planeedi minevikku kui ka tulevikku. Islandile koguneb teadlaste rahvusvaheline seltskond, et võrrelda Maa ja kosmose vulkaane ning jagada sõnas ja pildis oma teadmisi Päikesesüsteemi kõige suuremast vulkaanist Olympus Monsist Marsil. Samuti ka võimsatest pursetest Jupiteri väikesel kaaslasel Iol ja Saturni kuu Enceladuse lummavatest geisritest.

Dokfilm on eetris teisipäeval kell 12.25.

"Gepardipere keskel"

Gepardid on ohtlikud kiskjad, kuid Kim Wolhuteril õnnestus võita ühe emagepardi usaldus. Gepard suhtus temasse kui oma pereliikmesse ja lubas tal pooleteise aasta jooksul filmida kutsikate kasvamist. Tulemusena sündis südamlik ja hingekriipiv dokumentaalfilm, mis heidab pilgu gepardite argiellu.

Dokfilm on eetris teisipäeval kell 13.50.

"Maa nagu masin"

Esimeses osas räägitakse maismaast. Maa meie jalge all näib kindel ja muutumatu, kuid see on pelgalt illusioon. Iga päev toimub vähemalt 50 suuremat maavärinat ja 12 võimsat vulkaanipurset. Millest see tuleb ja kuidas meid mõjutab? Sarjas võetakse ette retk maakera sisemusse ja sealt leitakse võimas masin, mis töötab ning tuksub. Need maa-alused tuksed on olulise tähtsusega ka elule maa peal.

Teises osas räägitakse aga merest. Vaatluse all on meri ja kõik see, mida vetevald meie eest peidab. Filmis pole midagi lihtsamat kui mered sootuks ära kaotada ja avada meie pilgule merepõhi kõigi oma varjatud imedega.

Kaheosalise doksarja esimene osa on eetris neljapäeval kell 12.50 ja teine osa reedel kell 12.30.

"Jaht"

Sarja esimene osa kannab nime "Raske väljakutse". Küttide ja saakloomade vägikaikavedu on üks dramaatilisemaid sündmusi looduses. Saagipüüdmisel käituvad röövloomad erinevalt. Leopard hiilib impalale võimalikult lähedale, hüäänkoerte karjad jälitavad ohvrit kuni selle täieliku nõrkemiseni, niiluse krokodillid on aga maailma kõige kannatlikumad varitsejad. Kuid hoolimata põhjalikult lihvitud strateegiast läheb enamik röövloomade rünnakuid luhta.

Teise osa pealkiri on "Aastaaegade haardes" ning see on pühendatud jahipidamise raskustele Arktikas, kus sesoonsed muutused on suuremad kui kusagil mujal. See tähendab, et muutuvad nii olud, strateegia kui ka saakloomad. Arktika tippkiskjatel – hundil, polaarrebasel ja jääkarul – ei jää muud üle, kui muutuva maailmaga kohaneda, kasutades maksimaalselt ära häid aegu ning elades üle halvad ajad.

Seitsmeosalise loodusdoki esimesed kaks osa on eetris neljapäeval ja reedel kell 13.50.

"Uudishimu tippkeskus"

Esmaspäeval ja teisipäeval kell 13.20 ning kolmapäeval kell 14.00 jõuavad eetrisse viimased osad kodumaisest teadussarjast "Uudishimu tippkeskus".

