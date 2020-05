Teisipäeval avatakse taas Tallinna loomaaed: külastajaid tervitavad kaamelipojad

"Nad [kaamelipojad] ei tohiks peidus olla, sest nad ju hakkavad praktiliselt kohe liikuma, nad on sedasorti loomad," rääkis loomaaia direktor Tiit Maran "Vikerhommikus".

Külastajate piirarvu loomaaed ei kehtesta. "Me jõudsime otsusele, et see on suhteliselt mõttetu, sest tekivad teatud kogunemisekohad ja see üldarv ei näita midagi," tõdes Maran.

Küll aga kohtab loomaaias tavapärasest rohkem loomaaiatöötajaid, kes jälgivad, et inimesed liiga puntras koos ei oleks. "See on siukene sõbralik meenutus siis, kui tõesti kuskil kellelgi suurest heameelest või millestki läheb see reegel meelest ära. Nii et me oleme väljas kindlasti suurema seltskonna inimestega, loomaiaa töötajatega," rääkis Maran.

Ta lisas ka, et külastajad, kui neid on mõistlikul määral, mõjuvad loomadele rikastavalt. "Midagi pole teha, loomad on ju kõik loomaaias suhteliselt piiratud territooriumil, kus neil on mingit tegevust, mingit inoformatsiooni, mingisugust märkide juurde tulemist väga tarvis ja need külastajad, kes nende juurde tulevad, kindlasti pakuvad neile vaheldust," ütles Maran.

Loomaaja sisealad avatakse aga 2. juunil. Ka siis tuleb järgida 2+2 reeglit ja majad varustatakse desinfitseerimisvahenditega. "Mida vastutustundlikumalt meid külastatakse, seda kindlam on see, et me saame nii edasi minna ja veel paremini loomi vaatamiseks pakkuda," ütles Maran.