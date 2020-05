Jupiter soovitab: draama "Täiuslikud võõrad"

Filmi "Täiuslikud võõrad" tegevus leiab aset peamiselt õhtusöögi lauas. Kauaaegsed sõbrad, kes arvavad, et teavad teineteisest kõike, otsustavad, et kogu õhtusöögi käigus peaksid olema kõigi telefonid laua keskel. Kui keegi saab sõnumi või kõne, tuleb seda kogu lauaga jagada. Pealtnäha meelt lahutav ning kerglane vemp on esmalt lustlik, kuid mida rohkem telefone laual väriseb, seda sügavamale saladustesse sukeldutakse.

"Nutikalt kirjutatud käsikiri ning kaasakiskuvalt lavastatud "Täiuslikud võõrad" sai kiiresti minu lemmikute "veini kõrvale vaatamiseks" filmide hulka," ütles Jupiteri toimetaja Richard-Erik Järvi.

Film seisab justkui piiripealses tasakaalus, et mitte muutuda stressi tekitavaks raskeks melodraamaks ning hoiab kerglast meeleolu isegi siis, kui panused muutuvad kõrgeteks.

