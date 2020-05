Saates "Hommik Anuga" kohtusid neli "Klassikatähtede" võitjat

Andres Mustonen kinnitas, et pole ilus rääkida muusikainstrumentide hinnast. "Pille on saadud ka väga odavalt, aga praegu ei kogu noored muusikud elu jooksul piisavalt raha, et osta üht korralikku pilli," sõnas ta ja mainis, et aastaarv ei ole samuti lõplik kvaliteedinäitaja.

Sten Heinoja avaldas, et tal on kahel korral õnnetunud mängida Elton Johni klaveriga. "See on üks punane Yamaha klaver, millega Elton John käis oma tuuril ja siis ta annetas selle Londonis Royal Albert Hallile," selgitas ta ja lisas, et see pole kõige parem klaver, mille peal ta on oma elus mänginud. "Aga seal on olemas mingi muu väärtus."

Marcel Johannes Kits resideerub Berliinis ja õpib seal ülikoolis. "Praegu naudin Eesti elu, see on super vaheldus," ütles ta ja lisas, et on viis ja pool aastat õppinud Saksamaal ning pole ammu nii pikalt järjest Eestis viibinud. "Ma olen alati Eestis käinud, aga see on tõeline nauding."

Katariina Maria Kits rõhutas, et alati on parem unistada suurelt. "Kui sa unistad suurelt, siis jõuad kaugemale," tõdes ta ja kinnitas, et nad kõik unistavad maailma suurimates saalides mängimisest. "Ma arvan, et väga oluline on ka unistus sellest, et me suudaksime pidevalt edasi areneda."

Tanel-Eiko Novikov sõnas, et sõltumata sellest, mida ta kümne aasta pärast teeb, tahab ta olla õnnelik inimene. "Ma tahan leida kõik need asjad, mis teevad mind õnnelikuks inimese ja artistina," mainis ta.

Saates esitasid nad ühiselt ka Dmitri Šostakovitši loo "Valss ja polka":