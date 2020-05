Rene Vilbre teeb filmiversiooni Andrus Kivirähki "Eesti matusest"

Rene Vilbre kinnitas, et 25 aastat tagasi jõudis ta ETV-sse täiesti juhuslikult, sest filmikooli lõpetas ta ikkagi mängufilmide režissöörina. "1997. aastal, kui ma filmikooli lõpetasin, oli aga Eesti filmikunst jõudnud punkti, kus valmistati null mängufilmi aastas, aga õnneks oli mõni aasta varem võtnud mind ETV-sse praktikale filmisaadete toimetaja Jaak Lõhmus."

Vilbre arvates on ETV muutunud viimase 25 aastaga ilusamaks, paremaks, suuremaks ja elegantsemaks. "Tõsi küll, vaatajaid pole nii palju kui 1997. aastal, mil erakanaleid veel polnud, aga kui vaadata ikkagi teletabeleid, siis ETV ruulib igast asendist, reeglina 20 parimast saatest on 18 ETV omad, seega me oleme vist päris hästi hakkama saanud."

"Filmihuvini jõudsin väga varajases lapsepõlves, umbes 12- kuni 16-aastasena tekkis soov tegeleda liikuvate piltidega ühel või teisel kujul, kas ma julgesin mõelda mängufilmi režissööri ametist, seda mitte," ütles ta ja lisas, et mingil hetkel ta suutis iseend ületada ja filmi läbi murda. "Eestis on aga selline olukord, et filmirežissöörina on väga raske pidevalt töötada, seega televisioon on hea abimees, mis aitab hinge sees hoida ja laseb filmirežissööril oma hobiga edasi tegeleda."

Rene Vilbre kinnitas, et ta on üle poole aasta valmistanud ette mängufilmi, mille kohta võib öelda kas "õudselt põnev" või "jube lahe". "Me püüame mängufilmiks teha Andrus Kivirähki klassikalist näidendit "Eesti matus", julgen välja öelda, et kui kõik läheb hästi, siis juuni teises pooles või juuli alguses hakkab võtteperiood," sõnas ta ja lisas, et see projekt hoiab teda ennast elevil.

"Kummaline on see, et ma olen Andrusega tuttav juba viimased 20 aastat ja see pole viimane projekt, mängufilm läheb töösse, aga veel varem oleme alustanud multifilmi tegemist," ütles ta ja selgitas, et tal on omad plaanid ka Kivirähki raamatuga "Kaka ja kevad". "Kui vähegi õnnestub, siis on praegu juba valmis stsenaarium, näitlejatega sisseloetud tekstid ja liikuv storyboard."