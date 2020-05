"Hommik Anuga" mälumängus läksid vastamisi ETV mees- ja naissaatejuhid

Viktoriini küsimused olid:

Kui palju oli teleriomanikke aastal 1955, kui ETV alustas? Õige vastus: 238

Kui pikk oli ETV esimene saatepäev? Õige vastus: 237 minutit

Kes on öelnud: "Kuulsus on meeldiv, kui sa ise ei pea selle all kannatama."? Õige vastus: Urmas Ott

Kes daamide võistkonnast on niimoodi enda kohta öelnud: "Lapsena olin kogu maailma peale kuri. Koolis oli minu puhul tavaline, et kui mulle midagi ei meeldinud, läksin lihtsalt klassist välja ja virutasin ukse pauguga kinni."? Õige vastus: Katrin Viirpalu

Kes meeste võistkonnast alustas oma karjääri juba keskkoolis DJ-na ja tantsutas rahvast ka kunagises Pirita baaris Regatt? Õige vastus: Urmas Vaino