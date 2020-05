Robert Linna bändist Lexsoul Dancemachine: tahame, et nii meil kui publikul oleks maksimaalselt lõbus

Robert Linna sõnul on Lexsoul Dancemachine'i eesmärk see, et nii neil kui ka publikul oleks maksimaalselt lõbus. "Seda on võimatu teha nii, et sa ise krampis oled," ütles ta ja kinnitas, et selle bändi tegemine on hea väljaelamise võimalus. "Kui me lähme kodust ära, siis see aeg, mida me äraolles veedame, tuleb kasutada maksimaalselt, funktsionaalselt ja efektiivselt ära, see on alateadlik asi, mis kaasneb isaks olemisega."

"Pole ilmselt üllatus, et ka meie oleme kaks kuud olnud karantiinis, esinemised on ära jäetud ja plaadi valmimiseks vajalikud toetused ja sponsoreeringud on ootele jäänud," kinnitas Linna ja lisas, et nad on tänulikud kõigile, kes on neid Hooandjas toetanud. "See pole niisama selleks, et saaksime endale palka maksta, vaid selleks, et saaks seda muusikat esitleda nii nagu meie seda tahame ja kuulaja seda väärib."