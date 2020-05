Galerii: Hannaliisa Uusmaa ja Brigitta Davidjantsi duo Hunt esitles virtuaalselt uut plaati

Ansambli Hunt uus album ilmus jaanuaris Philadelphia plaadifirma This & That Tapes alt, lisaks neile kõlab plaadil ka USA duo New Mysterian värske materjal.

Hannaliisa ja Brigitta on mõtetega juba järgmise albumi kallal ning veel enne aasta lõppu on oodata värsket muusikat. "Kuuleme tihti, et meid on žanriliselt keeruline määratleda, püüame selle mitmekesisuse uuel plaadil üheks tervikuks põimida," rääkis Brigitta Davidjants.

Lisaks virtuaalsele plaadiestlusele loodab Hunt esinevad lähiajal festivalidel, nende hulgas augustis toimuval Tallinn Music Weekil.

Kuula albumit "Hunt & New Mysterian Split":