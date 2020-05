Juhan Paadam Olsen Brothersi Eurovisiooni võiduloost: võidu tõi tegelikult režissöör

Eurolaulu pikaaegne produtsent Juhan Paadam meenutas saates "12 punkti! Eurovisiooni hitid" Olsen Brothersi lugu "Fly On the Wings of Love", mis võitis Eurovisiooni lauluvõistluse 2000. aastal.

"See on hea lugu, kõrgete tenoritega lauljad on väga head," mainis Paadam ja lisas, et noorte seltskonnast paistis niisugune glamuurne vanahärrade paar hästi silma. "Võidu tegi tegelikult režissöör, sest seal, kus vahetub laulu helistik ja läheb toon kõrgemaks, sel hetkel vahetus laval pauguga valgus."

Juhan Paadam kinnitas, et kui loo "Fly On the Wings of Love" esitus lõppes ja aplaus pihta hakkas, siis polnud tal enam kahtlust. "See lugu võidab," rõhutas ta.