Lauri Pihlap "Everybody" võidust Eurovisioonil: meie kambal puudus täielikult närvipinge

Saates "12 punkti! Eurovisiooni hitid" meenutas 2001. aastal toimunud Eurovisiooni Lauri Pihlap, kes oli Eestile võidu toonud loo "Everybody" taustalaulja ja -tantsija. Üllatavalt kombel avaldas Pihlap, et lauluvõistlusel puudus nende tiimil igasugune närvipinge.

"Minu isiklik ja loomulikult kõige eredam mälestus on 2001. aasta "Everybody", ma usun, et ei peagi rohkem seletama, miks," sõnas Lauri Pihlap ja ütles, et ta oli tol hetkel vaid 19-aastane.

Pihlap kinnitas, et mäletab sellest ajast väga vaba atmosfääri. "Meie kogu kambal närvipinge puudus täielikult, ma ei tea, kas asi oli selles, et me olime nii noored ja rohelised, ei osanud karta."

"Ma tean, et mul on see Pierre Cardini triiksärk kusagil ema kodus alles, millega ma esinesin," ütles ta ja rõhutas, et Eurovisiooni jaoks spetsiaalselt muretsetud tantsukingad olid sellised, mis pidasid vastu 15 aastat.