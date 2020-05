Video | Eva Luigas õpetas kartulit maha panema

"Mulle väga meeldib, et kui suvel on vaja süüa teha, siis võtad lihtsalt ämbri kätte ja lähed hakkad kartulit võtma, ei pea iga asja pärast poodi minema," sõnas Eva Luigas ja kinnitas, et kartuli maha panemiseks tuleb kõigepealt teha vagu. "Kartulile meeldib minna veidi sügavamasse mulda ja kevadel tasukski see vagu paar päeva varem valmis teha, sest kui kartulipanekuks läheb, siis saab seda vagu veel süvendada."

"Üks nipp on kartulipaneku juures veel, et vagu tasuks lõpuks ära viimistleda kuskil hommikul ja siis lasta sellel mullal veel soojeneda ning alles õhtul, vahetult enne seda, kui päike loojub, tasuks see vagu kinni ajada," selgitas Luigas ja rõhutas, et sellisel juhul salvestab muld soojust ning kartul hakkab varem tärkama.

Eva Luigas tõdes, et kui vagu on aetud, siis tasub kartulile ka veidi toitu panna. "Kartuliväetise valikul võib täiesti valida nii orgaanilise väetise kui ka mineraalse väetise vahel, aga mineraalse väetise puhul on väga oluline, et see ei sisaldaks kloori," mainis ta ja lisas, et samuti võib väetiseks kasutada kõdusõnnikut.

"Kartulipanek käib niiviisi, et esimese kartuli panen vao otsa ning kahe kartuli vaheks sobib hästi jalalaba pikkus," nentis ta ja rõhutas, et enne mulda panekut võib kartuleid valguse käes hoida. "Sellisel juhul tekivad idud ning mida suuremad on idud, seda kiiremini hakkavad kartulid kasvavad, aga päris väljaveninud idusid ei tohiks lasta tekkida, muidu jääb taim nõrgaks."