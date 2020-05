"Maahommiku" retseptid | Nurmenukusalat ja kääritatud kasemahlajook

Salati jaoks ei kasuta Schmidt mitte nurmenukuõisi, vaid just nurmenukulehti. "Salatisse läheb veel porgand, õun, sibul, küüslauk, hapukoor ja aroomisool," mainis ta ja lisas, et Eesti toiduainetes on kõik vajalikud vitamiinid olemas. "Ei pea sugugi neid goji-marju sööma, meil on mustsõstar, nurmenukk ja metsas veel igasuguseid taimi."

"Meil on siin ümber hästi palju kaski ja kuna kasemahl on juba nii kaugel, et kask hakkab juba oksendama ja lehed hakkavad külge tulema, siis ei saa mahla enam võtta," selgitas Lutre talu perenaine ja kinnitas, et seetõttu on nad hakanud kasemahla ka hapendama. "See on mul sisse tehtud niiviisi, et kasemahla sisse panen mõned rosinad, see seisab soojas mõned tunnid, siis kaanetan kinni ja viin külma."

Kasemahlajoogi kurnas Marje Schmidt enne tarbimist läbi ning lisas sinna veidi mustsõstrasiirupit. "Kahe liitri kohta umber kaks supilusikatäit," sõnas ta, lisades, et selle joogi sisse sobib hästi ka punase sõstra siirup.