Eriolukorras teevad inimesed perepilte koduaknalt

"Asi algas sellest, et kui see kõige sügavam karantiini aeg oli, siis tuli leida mingi motivatsioon, et minna õue ja suhelda sõpradega. Mitte siis ekraani vahendusel, vaid otse. See tundus selline turvaline viis sõpru näha," rääkis Oks "Ringvaates". Esialgu pildistaski ta vaid oma sõpru, kuid peagi tekkis kliente ka väljaspool tutvusirngkonda.

Oks ütles, et tegemist on ka justkui dokumentaalsete fotodega, mis praegust eriolukorda jäädvustavad. Ühel hetkel plaanib Oks töödest ka online-näituse teha.

Koduakendel tehtud pilte plaanib Oks teha ka pärast eriolukorda. "Ma kindlasti teen neid edasi, miks mitte. Oma koduaknal olemine ja oma kodus pildistamine, see on alati nii, et kohe tunnetad seda vahet, kuidas inimesed tunnevad end mõnusalt ja ei ole selline pingutatud olek," rääkis Oks.