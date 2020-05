Fotojahi käigus avanes fotograafidele Tallinnast tavapärasest erinev vaatepilt

Fotojahi raames käis fotograaf Raigo Pajula pildistamas Pirital. "Ma läksin ikkagi hommikul kohe kella neljast välja, et päikesetõusu ajal olla valmis. Pildi tegin aga ikkagi Lasnamäel," rääkis Pajula "Ringvaates". Seal oli päikest paremini näha kui Pirital. "Pirital on igal pool mets ja seal ei tule see päike välja. Selleks tuli kõrgemale minna ja lõpuks nägi ka midagi," selgitas Pajula. Küll aga pildistas ta Pirital näiteks erinevaid maju.

Fotograaf Arno Mikkor pildistas aga Kalamajas. "See on minu lemmik linnaosa esiteks, teiseks on see minu kodukant, kolmandaks ma tunnen seda päris hästi," põhjendas Mikkor kohavalikut. Ta lisas, et eriti meeldib talle pildistada inimeste hoove, sest need on justkui omaette maailmad. Hoovidesse on aga keeruline sisse saada. "Need on ikkagi kokku lepitud pildistamised. Päris niimoodi ei saa, et lihtsalt lähed ja koputad," ütles Mikkor.

Pajula tõdes, et kui tavaliselt on Tallinnas palju elu, siis eriolukorra tõttu valitseb Tallinna tänavatel praegu tühjus. Ka Mikkor nõustus, et inimesi on raske leida ja pildistada tuleb peamiselt arhitektuuri. Kuid isegi kui tänavatel inimesi oleks, oleks nende pildistamine siiski keeruline. "Tänapäeval on muidugi natuke keeruline, sest kõigil on tekkinud mingi arvamus, et pildistada ei tohi ja inimesed ei tohi lubada ennast pildistada," rääkis Pajula. Ta lisas, et kui inimesel on hirm, mis selle pildiga edasi saab, võib seda alati fotograafilt küsida. Näiteks reedese fotojahi raames tehtud pildid lähevad raamatusse.

Pajula rääkis ka, et fotograafid on justkui kameeleonid. "Sinna keskkonda, kus sa lähed, sa pead ka sulanduma," selgitas ta.