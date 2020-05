Politsei otsis taga Pärnumaa meest, et teda prügi koristamise eest kiita

Politsei otsis taga Pärnumaalt pärit Raimo Pulli, et teda kiita selle eest, et ta rannast tonnide viisi sodi üles korjas.

Pull koristas oma lemmikust supluskohast, Pärnu jõe äärest 1,32 tonni prügi. "See tuli ainult napilt kuuesaja meetri pealt," rääkis Pull "Ringvaates".

Koristamise idee tekkis Pullil sellest, et ta oli surfates endale mitmel korral pudeli põhja jalga astunud. "Eelmine aasta oli hästi suur jääminek Pärnus, kus siis jõe pealt läks jää ja mere pealt vajus jää ära. Kohe peale seda oli siuke vaikne ilm, võtsin oma suplaua ja läksin siis mere peale sõitma sinna jääpankade vahele," rääkis Pull. "Ma nägin seal muuli otsas, kus jõgi ja meri on välja sülitanud tohutult prügi, mis vedeles seal rannaliival, muulid olid paksult täis seda. Ja siis ma mõtlesin, et kes siis selle eest peaks vastutama." Küsimusele Pull aga vastust ei saanudki. Peagi tuli aga torm ja prügi kandus kõrkjatesse, silme eest ära.

Pull lisas, et looduses olev prügi teeb tal meele mõrudaks. "See on ju kellegi maa. Võtame näiteks oma toa. Kui oma tuba on sassis, siis sa koristad ju ära selle," rääkis Pull. Küll aga usub ta, et inimesed ei ole prügi sinna tahtlikult visanud, vaid prügi on sinna sattunud veetõusuga.

Poole aastaga on Pull prügist puhtaks koristanud umbes kümme kilomeetrit rannajoont. Mitmed inimesed on temast ka eeskuju võtnud, nii et enam ei pea Pull kaldaid üksinda koristama. "Kui me igaüks natukene võtaks siit üles, igaüks viiks ühe kotitäie minema, siis me saaks selle üsna ruttu korda," tõdes Pull.