Selgusid Eesti hip-hop auhindade võitjad

Raadio 2 saated "Programm" ja "Linnadžungel" viisid koos hiphop.ee-ga läbi küsitluse, et jäädvustada Eesti hip-hop muusika austajate arvamused ja mälestused aastast 2019.

Hääletuses osales üle 3000 inimese. Võitjad olid järgmised:

Eesti aasta artist: Nublu

Eesti uus tulija: Clicherik & Mäx

Aasta rnb/soul/urban album: Ariana Grande, "thank you, next"

Eesti aasta DJ: Paul Oja

Eesti aasta produtsent: 725

Eesti video: nublu x gameboy tetris, "für Oksana"

Breiktants, bboy/bgirl: Agar Vahur, Vako

Breiktants, crew/studio: JJ-Street

Graffiti, streetart crew: Piiritus

Graffiti, writer/streetartist: Big Mora

Pidu: Eesti Hip Hop Festival

Klubi: Shooters Tartu

Välismaa produtsent: DJ Khaled

Hashtag: #2meetrit