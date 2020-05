Meenutus Eesti Laulu naljaklippidest: Ott Lepland ei oska laulda

Videos jagub mitmetel lauljatel Ott Leplandi hääle kohta vaid kiidusõnu. Samas on ka neid, kes Leplandi hääle fenomeni ei mõista ja arvavad, et Lepland tegelikult laulda ei oskagi. Sama näitab ka videosalvestus, kus on kuulda, kuidas Lepland viisi ei pea. Lauljal on aga süüdistustele vastus olemas – see, kes videos laulab, ei ole tema.

"Eesti Laul. Parimad (vahe)palad" on ETV eetris laupäeval kell 20.30.