Mart Normet Eurovisioonist: Rootsi on täiesti imedemaa

"Rootsi on täiesti imedemaa, mis puudutab popmuusikat. Ma ei tea, mida nad seal söövad või joovad, aga nii palju head muusikat kui Rootsist ei tule vist mitte kusagilt mujalt," rääkis Normet.

Ta lisas, et midagi muutus 1974. aastal, kui Rootsit võitis ABBA looga "Waterloo". "Üks pisikene riik, jah kümme miljonit inimest on ka pisike riik, hakkas niimoodi vaikselt rajama teed selles suunas, et olla number üks popmuusika riik kogu maailmas," rääkis Normet.

Eesti üks parimaid eurolaule on Normeti sõnul aga Stig Rästa ja Elina Borni lugu "Goodbye to Yesterday", millega osaleti 2015. aastal. "See oli laul, millega tegelikult me läksime ikkagi võitma, oleme päris ausad. Žansid olid head, kui ei oleks tulnud kaks Rootsis kirjutatud laulu. Laul, mis sai teise koha, Polina Gagarina "A Million Voices" ning võidulaul Mans Zelmerlöwi "Heroes"," rääkis Normet.

Ta lisas, et võiduloos "Heroes" oli väga hea koreograafia ja kindlad signatuurliigutused, mida laulja väga täpselt tegi. "Kui me räägime koreograafiast, siis me ei räägi lihtsalt tantsimisest, vaid me räägime liigutuste mõtestatust ja täpsusest," rääkis Normet. "Vot sellised ongi need täpsused, mis toovad võidu Eurovisioonil," lisas ta.

Saade "12 punkti! Eurovisiooni hitid" on ETV eetris reedel kell 20.00.