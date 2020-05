Piret Järvis-Milder jagas Eurovisiooni meeldejäävamaid hetki: ta kleit oli üks lühemaid

Piret Järvis-Milder ütles, et üks tema esimestest Eurovisiooniga seotud mälestustest on Gina G lugu "Ooh Aah... Just a Little Bit", mis esindas 1996. aastal Suurbritanniat. "Üks asi see muidugi, et see laul oli hästi tore. Siuke särtsakas ja naksakas," rääkis ta.

Järvis-Milder lisas, et tõenäoliselt oli Gina G kleit üks Eurovisiooni ajaloo lühemaid. "Ma olen hiljem lugenud, et tegelikult see kleit oli esialgu pikem ja esialgu oli see disainitud üleüldse Cheri jaoks," rääkis Järvis-Milder. Cher kleiti aga kanda ei tahtnud ja nii jõudis see hoopis Eurovisiooni lavale.

Lisaks meeldis Järvis-Milderile ka 2014. aasta Hollandi lugu "Calm After the Storm". "Holland põhjustas suure üllatuse kõigile aastal 2014, kui nad tulid Eurovisioonile võistlema kantrilauluga," rääkis Järvis-Milder.

"Minu meelest see lugu on esiteks väga väga ilusa meloodiaga. Pluss lisaks tol korral tõesti toimis hästi ka selle loo puhul lavasõu – hästi minimalistlik, mees- ja naislaulja olid niimoodi näod vastakuti, vaatasid üksteist mitte publikut ja laulsid teineteisele seda kaunist sõnumit," lisas ta.

"Väga tore, et Eurovisioon on olemas ja ma loodan, et järgmine aasta ta jälle toimub," ütles Järvis-Milder.

Saade "12 punkti! Eurovisiooni hitid" on ETV eetris reedel kell 20.00.