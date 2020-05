Ivo Linna annab lauluväljakul autokontserdi: see on midagi väga erilist

Lauluväljakul olev publik saab kontserdist osa oma autodes. Telefoni või tahvelarvuti kaudu jõuab heli publikuni ja neil on võimalus ka kaasa laulda. Näiteks kõlab avaloona laul "Isamaa ilu hoieldes".

"Kuna see on eriolukorra lõpulaul nii-öelda – "Isamaa ilu hoieldes, vaenlase vastu võideldes...", siis ma usun, et on miljoneid, kes laulavad kaasa. Sest lootus ju elab südames, et see jama ükskord ära lõppeb," rääkis Linna "Terevisioonis".

"Ma väga ootan seda esinemist, sest et mõtled küll, et selle viimase üle 50 aasta jooksul sa oled igasugust pulli näinud eksole – igasuguseid kontserte, igasugust publikut, igasuguseid esimesi on olnud. Sellist pole jälle," rääkis Linna.

Ta lisas, et publiku mittenägemine on küll harjumatu, kuid ürituse erakordsus kaalub selle üle. "Muidugi on hea, kui sa näed inimese silmi ja tajud, kuidas ta reageerib. See ongi põhiline. Aga ei sest sa hooli,"ütles Linna.

Ta lisas ka, et kontserdil tulevad esitamisele laulud, mida rahvas teab ja oskab kaasa laulda. "Püüame pakkuda seda, mis ikkagi rahvale meeldiks. Millegi väga uue ja erilisega me seal välja tulema ei hakka," ütles Linna.

Kontserti on võimalik vaadata ka ETV-s ja ERR Menu lehelt. Ülekanne algab pühapäeval kell 18.45.