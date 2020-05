Will Ferrell avaldas esimese loo peagi ilmuvast Eurovisiooni mängufilmist

Koomik Will Ferrell on juba mõnda aega töötanud Eurovisiooni lauluvõistlusest rääkiva mängufilmi kallal, kuid koroonaviiruse tõttu on linateos edasi lükatud. Voogedastusplatvormi Netflix jõudvat filmi tuleb veel mõnda aega oodata, kuid Ferrell avaldas loo "Volcano Man", mis kõlab ka linateoses.

Režissöör David Dobkini film "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", kus Will Ferrelli kõrval astuvad üles ka Pierce Brosnan ja Rachel McAdams, on suures osas filmitud Islandil. Linateos räägib loo Islandi lauljatest Lars Erickssongist (Ferrell) ja Sigrit Ericksdottirist (McAdams), kellele antaks võimalus oma kodumaad Eurovisioonil esindada.

Esimene singel "Volcano Man" on Will Ferrelli ja laulja My Marianne'i duett, mis räägib loo kangelasest nimega Volcano Man, vahendas Wiwiblogs. Lugu segab folkmuusikat ja diskomotiive.

Kuula lugu: