Jupiteri sisu saab nüüd jälgida ka suurematelt ekraanidelt

Jupiter.err.ee lehel olevat sisu saab jälgida arvutites, telefonides ning teistes levinumates internetiga ühendatud seadmetes, sh osades nutitelerites. Sellest nädalast toetab Jupiteri ka Chromecast, mis annab mugava võimaluse veebikanali sisu kuvamiseks endale sobivale ekraanile, sh suurele kuvarile või ka sellise teleri ekraanile, mis ei ole internetiga ühendatud.

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Jupiterile tulnud tagasiside kinnitab nõudlust ja soovi vaadata Jupiteris olevat sisu ka suurelt ekraanilt, eelkõige siis nutikast telerist. Nüüd on esimene lisavõimalus selleks olemas," selgitas Jupiteri peatoimetaja Toomas Luhats.



Chromecast on Google'i arendatud seade, mille abil saab suunata oma nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti sisu teisele ekraanile, olgu selleks siis teler või kuvar. Lisaseade ühendatakse valitud ekraani (nt teler või kuvar) HDMI-pistikusse ning seadme toitejuhe otse vooluvõrku või teleri/kuvari USB pessa. Seadme kasutamise eelduseks on wifi olemasolu – lisaekraani ja telefoni/arvuti vahel edastatakse pilti juhtmevabalt. Nutiteleritel, millel on Chromecasti tugi sisseehitatud, pole lisaseadet vajagi.

Jupiter.err.ee sisu jälgimiseks uuelt ekraanilt peab oma telefonis, tahvlis või arvutis minema jupiter.err.ee lehele kasutades selleks Chrome'i brauserit. Pildi suunamiseks teisele ekraanile tuleb Jupiteri videopleieris sisse lülitada Chromecasti ikoon.

Chromecasti tugi on mugav alternatiiv neile, kes veebisisu nägemiseks teleriekraanilt on seni kasutanud HDMI-juhet. Jätkuvalt saab pilti edastada ka juhtmega. Nutitelerite puhul saab jupiter.err.ee sisu vaadata teleri brauserit kasutades, seda sõltuvalt nutiteleri vanusest ja margist.