Karmel Killandi Eurovisiooni erisaatest: stuudio kaudu oleks saanud võimaldada ka võistlust

Laupäeval pidanuks toimuma suurejooneline Eurovisiooni lauluvõistluse finaalkontsert, aga eriolukorra tõttu on selle asemel eetris erisaade "Eurovisioon 2020. Särav muusika!", mida näidatakse üle 40 riigis.

"Kuna see on eelkõige suur telesaade, siis tekkis mul tõtt-öelda küsimus, miks on EBU otsustanud selle teha nii lühikese ja ontlikuna," arutles Karmel Killandi Eesti Päevalehele antud intervjuus.

"Saatejuhid oleksid stuudio kaudu kuidagi ikka saanud võimaldada ka võistlust. Ma arvan, et kõige suurem miinus praeguse formaadi puhul ongi see, et ära jääb põnevus ja küsimus, kes võidab," lisas Karmel ja arvas, et kõike oleks saanud natukene paremini plaanida isegi nüüd, kui riikide esindajad peavad olema kodus.

"Ütlen siiralt, lauluvõistluse seisukohalt ei näe ma ühtki eelist. Puudu on kogu tore emotsioon, kus Euroopa koguneb ning riigid saavad laulude ja lauljate kaudu tuttavaks. Ent inimeste tervis on oluline, nii et elame muidugi selle ühe aasta üle ja järgmisel teeme jälle. Eetris on siiski korralik aseaine, nii et täiesti pidamata Eurovisioon ei jää ja laupäeva õhtul saame vaadata muhedat telesaadet. Muid plusse ma ei näe," kommenteeris Killandi.

"Eurovisioon 2020. Särav muusika!" on ETV eetris ja ERR Menu portaalis nähtav laupäeva õhtul kell 22.00.