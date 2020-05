Rakvere mees ehitas külmikhaagisest elamu: see on maja nagu iga teinegi

Niinelaidi sõnul on see siiski pigem rohkem suvila. "Haagismaja. Pigem maja kui haagissuvila," selgitas ta "Ringvaates".

Ta selgitas, et päris selliseid haagismaju tegelikult ei müüda. "See on suhteliselt ainulaadne. Müüakse raami ja käru peale tõstetavaid suvilaid, aga sellist päris haagisest tehtud suurt ei ole kohanud. On soojakud, aga päris elumaja ei ole."

Niinelaid nimetab seda elumajaks, kuna haagissuvilas on kitsas, kompaktne ja kõik on kokku surutud. "Meil on ta ikkagi hubane, kodune ja nagu päris kodu. Vahet ei ole, et ta väljas on haagis. Võiks olla samamoodi väljast ka palk, lihtsalt maja nagu iga teinegi."

Kokku on haagises pinda 32m2. Elamut kütab ta elektriga, kuna seinad on isoleeritud, siis soe sealt välja ei lähe.

Ideest haagise ostmiseni kulus umbes kuus kuud. "Jaanipäeval hakkasime ehitama ja oktoobriks oli põhimõtteliselt valmis nii nagu ta praegusel kujul on." Ta tõdes, et see projekt ei olnud siiski väga kulukas.

"Haagis on üks kõige kallemaid asju. Aga oleneb haagisest. Haagise hind on tänasel päeval umbes 10 000 eurot." Kui mööblit mitte arvestada, siis läks ülejäänud kuludeks sama palju.