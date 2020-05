Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklas avatakse autokino

"Filmide näitamiseks püstitame Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklasse koostöös produktsioonilahenduste pakkuja RGB Balticuga suure 11 x 6 meetrise LED-ekraani, et kõigil autokino külastajatel oleks oma sõidukist hea ja mugav filmi vaadata," kommenteeris Topauto juhatuse esimees Janel Sell.

Filmide heli jõuab autoraadiosse läbi spetsiaalse FM-sageduse ning autokino külastajad saavad filmi nautida kontaktivabalt – pileteid kontrollitakse autokinno sissesõidul läbi autoakna.

Autokinos on igal õhtul võimalik vaadata kaht filmi. Kokku mahub autokinno ligi 100 autot ja ühes autos võib korraga viibida kaks inimest või perekond.

Värskematest Eesti filmidest on kavas autokinos näidata näiteks filmi "Värske veri: parimate kavatustega". Samuti saab autokinos vaadata HÕFF-il parima žanrifilmi auhinnaga pärjatud Mart Sanderi filmiantoloogiat "Kõhedad muinaslood".

"Plaanime autokino teha mõnusas filmifestivali rütmis, kus igal õhtul võib näha erinevaid linateoseid, seega on võimalus autokino külastada kas või ülepäeviti ning iga kord saada uue vahva filmielamuse osaliseks," selgitas BestFilm.eu projektijuht Triin Rohusaar.

Esmakordselt jõuab Eestis suurele ekraanile Brian Welshi raju film "Biidid", mis räägib muusikaarmastusest ja reivikultuurist. Esilinastusena saab vaadata ka Josephine Mackerrase draamat "Alice" pereemast, kes peab olude sunnil hakkama pidama maailma vanimat ametit.

"Samuti kavatseme näidata uuemaid Euroopa ja USA filmikunsti šedöövreid draamadest kuni komöödiate ja elulugudeni välja," rääkis Rohusaar.

"Meil on väga hea meel, et saame meie keskuse külastajatele ja ka teistele inimestele tuua kino kättesaadavaks piiranguid täis ajal. Inimestel on juba pikalt tekkinud huvi sellises formaadis meelelahutuse vastu ja positiivseid näiteid on ju juba ka naaberriikidelt võtta," ütles Rocca al Mare keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Helina Leif.

Piletite müüki kohapeal ei toimu, kõik pääsmed filmile tuleb eelnevalt soetada veebilehelt www.topautokino.eu. Autost väljumine on filmi ajal keelatud, välja arvatud hädaolukorra puhul või tualeti külastamiseks.

Korraldajad soovitavad kinoseansile saabuda aegsasti ehk vähemalt pool tundi enne filmi algust. See tagab, et kõigil on aega end rahulikult ära parkida.

Autokino on võimalik Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklas külastada kuni 18. juunini.