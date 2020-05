Ott Lepland: veebikontserte andes oli pabin sees

Laulja Ott Lepland rääkis, et on eriolukorra ajal andnud kaks suuremat veebikontserti – ühe raadio ja teise tele vahendusel. Mõlemal korral oli tal ka pabin sees.

"Ega ma ei olnud varem nii-öelda internetivahendusel siukest kontserti andnud, aga tegelikult läks minu meelest täitsa kenasti," rääkis Lepland Raadio 2 saates "Hommik!".

"Ka seal [telekontserdil] oli kerge pabin sees, sest tükk aega ikkagi pole esinema saanud, varsti juba pea kaks kuud," rääkis Lepland. Olgugi et saal oli tühi, lisas pinget teadmine, et kodudes inimesed siiski vaatavad. Lisaks tekitas närvikõdi ka see, et kontsert toimus otse-eetris.

Lepland on aga saanud pakkumisi ka väiksemateks veebikontsertideks. "On isegi paar pakkumist tulnud läbi veebi teha sellised firmasündmusi, kus siis näiteks ongi nii, et frima saab nädalavahetusel kollektiivselt Zoomis kokku. Seal veedetakse ühiselt koos aega ja siis ma nagu lülitun koosolekule ja teen mõned lood," rääkis Lepland.