Flow festival jääb tänavu ära

"Flow festivali on Helsingis korraldatud 2004. aastast. See on paljude jaoks suve tipphetk ja võimalus oma sõpradega kokku saada. Tervis ja turvalisus on aga kõige tähtsamad. Ka veidratel aegadel nagu praegu on kuuluvustunne ja kultuurilised sündmused endiselt tähtsad. Me loodame muusika-, toidu- ja kunstiarmastajaid näha Flow festivalil järgmisel aastal," ütles festivali kunstiline juht Tuomas Kallio.

Festivali korraldajad keskenduvadki nüüd järgmise aasta festivali planeerimisele. See toimub 13.–15. augustil 2021.

Selleks aastaks ostetud piletid kehtivad ka järgmise aasta festivalil. Festivali korraldustiim loodab, et inimesed otsustavad pileti järgmiseks aastaks alles jätta ja toetavad sellega festivali toimumist. Soovijatel on aga siiski võimalik ka raha tagasi saada. Selle kohta antakse lähipäevil täpsemat infot.