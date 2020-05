Rahvusringhääling on Eurovisiooni lainel

"12 punkti! Eurovisiooni hitid": reedel (15. mai) kell 20.0 ETV-s

Maailma suurim lauluvõistlus on 65 aasta jooksul kütnud kirgi, liitnud fänne ja lahutanud meelt, aga pakkunud maailmale ka ohtralt head muusikat. Oma lemmikhitte, mis on ajaproovile vastu pidanud ning mida kuulaks ikka ja jälle, meenutavad Sven Lõhmus, Birgit Sarrap, Ott Lepland, Evelin Samuel, Marko Reikop ja paljud teised. Sõna saavad ka Eesti kohaliku lauluvõistluse suurimad eksperdid Juhan Paadam, Jüri Pihel, Mart Normet ja Tomi Rahula.

"Eesti Laul. Parimad (vahe)palad": laupäeval (16. mai) kell 20.30 ETV-s

Suure Eurovisiooni-õhtu juhatab laupäeval sisse humoorikas erisaade Tõnis Niinemetsa eestvedamisel. Tosin aastat Eesti Laulu võistlust on lisaks sadadele muusikapaladele pakkunud meelelelahutust ka humoorikate vaheklippide näol. On aeg meenutada Märt Avandi ja Ott Sepa, Jan Uuspõllu, Peeter Oja, Argo Aadli, Vanamehe ning mitmete teiste eredamaid seiklusi teleekraanil.

"Lavale loodud. Uku Suviste": laupäeval (16. mai) kell 21.30 ETV-s

Eesti Laul 2020 võitjaks kuulutati tänavu ülekaalukalt Uku Suviste. Värskelt valminud erisaates tutvustab Uku Suviste esmakordselt vaatajaile oma musikaalset perekonda ja räägib, mis ta vahepeal on teinud. Kaamera ees jagavad Ukuga seotud hetki pereliikmed, sh isa Raivo Suviste, ema Heli Suviste-Polikarpus ning Uku õed Inge, Eva-Maria ja Karola. Sõna saavad ka sõbrad Kristjan Kasearu ja Jaagup Tuisk. Saatejuht on Heleri All.

"Eurovisioon. Särav muusika!": Laupäeval (16. mai) kell 22 ETV-s ja ETV+-s

Kui muidu oleks 16. mai õhtul toimunud Eurovisiooni suur finaal, siis tänavu jõuab selle asemel kodudesse üleeuroopaline muusikasaade. Vaatajad kohtuvad kõigi artistide ja lauludega, mis oleks sel aastal Rotterdamis võistelnud. Oma kodudes liituvad saatega ka viimaste aastate tuntud artistid, kes esitavad üheskoos Eurovisiooni ajaloost tuntud laule. Otsesaadet näeb rohkem kui 40 riigis koos kohalike kommentaaridega. ETV-s kommenteerib saadet Marko Reikop, ETV+ telekanalil Julia Kalenda ja Aleksandr Hobotov.

Jupiteri lehel kõik Eesti finaalid alates 1993. aastast

ERR-i uus veebikanal Jupiter on ühele lehele koondanud kokku kõik Eesti eurolaulu leidmiseks toimunud kohalikud konkursid. Veebis on järelvaatamiseks Eesti eelvoorude finaalkontserdid alates 1993. aastast. Aastatel 1993-2008 toimus konkurss nime all Eurolaul, alates 2009. aastast tunneme Eesti popmuusika suurimat sündmust Eesti Laulu nime all.

Eurolaulu ja Eesti Laulu kõiki saateid aastatest 1993-2020 saab vaadata siit.

Rahvalemmiku valimine: milline Eurovisiooni võidulugu on parim läbi aegade?ERR-i Eurovisiooni erilehel eurovisioon.err.ee on juba nädal aega käinud hääletus rahvalemmiku valimiseks. Avastamiseks, kuulamiseks ja hääletamiseks on välja pandud Eurovisiooni võidulood aastast 1956. Külastajate lemmiklugu avaldatakse veebis 18. mail.

Eurovisiooni erilehelt leiab aga muudki põnevat, näiteks on kuulamiseks-vaatamiseks üleval tänavused riikide võidulood koos viipekeelse tõlkega.