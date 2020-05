Eesti Televisioon on sel nädalal Eurovisiooni lainel

Reedel kell 20.00 on eetris "12 punkti! Eurovisiooni hitid". "Reede õhtul näeb lõbusat telesaadet Eurovisiooni hittidest, kus siis oma lemmiklaule meenutavad kuulsad Eesti muusikud," rääkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.

Laupäeval kell 22.00 näitab ETV aga tänavuse Eurovisiooni erisaadet "Eurovisioon 2020: särav muusika!", kus saab kuulda tänavusi eurolugusid. Lood omavahel aga ei võistle. Lisaks kõlab tänavuste osalejate esituses ka 1997. aasta võidulugu "Love Shine a Light". Fännide esituses kõlab 1980. aasta võidulugu "What's Another Year". Iga maa artist on erisaatesse saatnud ka videotervituse.

"Ma olen kommenteerinud Eurovisiooni lauluvõistlust juba 22 korda ja käesoleval aastal on siis 23 kord. Ma ei ole sugugi kõige kauem Eurovisiooni lauluvõistlust kommenteerinud teletöötaja, neid on veel rohkem," ütles Marko Reikop.

Enne erisaadet on aga kell 21.30 eetris "Lavale loodud. Uku Suviste". "See räägib Eesti Laulust, Eurovisioonist läbi aegade tema jaoks ning ärajäänud Eurovisioonist sel aastal. Ta tutvustab oma perekonda ja karjääri väljaspool muusikat," rääkis Rahula.

Laupäeval kell 20.30 näitab ETV aga saadet "Eesti Laul. Parimad (vahe)palad". "Eesti Laulu on ju korraldatud aastast 2009, seega 12 aasta jooksul on päris suur hulk videoklippe, huumoriklippe, vaheklippe või kuidas iganes neid nimetada. Ma arvan, et seal on eredaid hetki ja võib olla ka hetki, mida esmapilgul ei mäletagi, et Eesti Lauluga kuidagi seotud on," rääkis näitleja Tõnis Niinemets saatest.

Eurovisiooni lainel on ka jupiter.err.ee, kuhu on üles pandud kõik Eurolaulu ja Eesti Laulu salvestused.