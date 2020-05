Luisa Rõivas: olen palunud toimetajatel mu pere käsitlevate uudiste kommentaariume lukku panna

Laulja Luisa Rõivas rääkis, et netikommentaare ta ei loe, ent on siiski vahel palunud perekonda käsitlevate uudiste kommentaariumid lukku panna.

"Üldiselt kui on meie perest mingid uudised olnud, mis ei ole meie enda poolt kuidagi kaasa aidatud, siis ma olen alati helistanud ja palunud toimetajal panna kommentaarium lukku. Eriti ma teen seda siis, kui lugu kajastab kuidagi lapsi," rääkis Rõivas "Vikerhommikus".

Samas tõdes ta, et meedia talle enam väga palju haiget teha ei saa, sest ta on selles osas juba karastunud. Ajal, mil abikaasa Taavi Rõivas oli peaminister, oli ta pidevalt meedia tähelepanu all. "Eks ikka sa kontrollid ju väga, kus sa käid ja mis sa teed. Eelkõige ka kuna meedia väga jälgis mind, siis ka seda, et mis sa selga paned ja kuidas sa kodust välja lähed. Ma arvan, et eks mingil määral selline alalhoidlikkus ja see on ikkagi jäänud. Ega nüüd ju mässama ei hakka selle vastu," võrdles Rõivas aega, mil ta abikaasa oli peaminister, praeguse ajaga.

Seltskonnajakirjandusest hoiab Rõivas aga praegu eemale. "Ma arvan, et ma olen päris palju intervjuusid andnud ja hetkel ma ei tunne, et mul oleks tohutult midagi uut anda. Ja kuna ma ei tegele hetkel laulmisega (ja see vist ei ole ka hetkel võimalik väga kuskil laval käia, kontserte ei toimu), seega mul ei ole ka tööalaselt väga vaja end presenteerida või kuidagi näidata," rääkis Rõivas.