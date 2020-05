Jupiter soovitab: Eurolaul / Eesti Laul 1993-2020

"Eurovisiooninädal on sel aastal koroonakriisi tõttu teadupärast ilma suure Eurovisioonita. Otsustasime seetõttu anda sündmusele hoopis kohaliku vaate ja koondasime esmakordselt üheks suureks vaatamiseks kõik Eesti Eurovisiooni-laulu leidmiseks toimunud saated ja kontserdid aastatest 1993-2020," rääkis Jupiteri toimetaja Raul Lobanov, lisades, et sari on tulvil nostalgiat ja äratundmisrõõmu.

Aastatel 1993-2008 toimus konkurss nime all Eurolaul. Alates 2009. aastast tunneme Eesti popmuusika suurimat sündmust aga Eesti Lauluna.

Raul Lobanovi sõnul on tegu massiivse ja mitmekesise vaatamisega. "Kokku on nende aastate jooksul toimunud 27 konkurssi ning saadete ja kontsertide kogupikkus ületab kahte ööpäeva. Selleks, et kogu selles muusikas ja aastate rägastikus paremini orienteeruda, oleme lisanud iga aasta juurde info õhtujuhtide, osavõtjate, võitja ja võiduloo autorite kohta," selgitas ta.

"Kõiki Eesti eurolaulu leidmiseks toimunud saateid uudsel moel järjest vaadates, on kohati lausa uskumatu, kuivõrd on vahepeal muutunud meie maitse, mood, rääkimata teletegemise ja meelelahutusäri professionaalsusest," kirjeldas Lobanov. "Varasemaid saateid on kohati isegi piinlik vaadata, aga sellisena on see tegelikult oluline dokument meie endi elust ja Eesti meelelahutuse ajaloost. Kui aega napib, siis soovitan vaadata vähemalt esimest ja viimast konkurssi, mis näivad pärinevat täiesti erinevatelt planeetidelt."

Eurolaulu ja Eesti Laulu kõiki saateid aastatest 1993-2020 saab vaadata siit.