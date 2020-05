Jüri Pihel: Eurovisioon loodi kiusu pärast

"Sanremo oli juba selline lõunapool Euroopat ja Kesk-Euroopat tõsiselt mõjutav Itaalia lauluvõistlus, mis jõudis isegi Nõukogude Liitu tol ajal oma järellainetustega. Ja kuna itaallased ei andnud seal kõigile, vist šveitslastele, ei andnud otseülekandeks õigusi, siis mõtlesid kiusuks Šveitsi mehed välja selle, et paneme siis ise lauluvõistluse kokku," rääkis Pihel "Vikerhommikus", kuidas Eurovisioon alguse sai.

Nüüdseks on Eurovisioon iga-aastaselt toimunud juba 64 korda. "See on vastu pidanud tänu sellele, et selles ühes ürituses on koos kõik see, mida televisioon tegelikult kõige parematel hetkedel endast peaks kujutama," rääkis Pihel. "See on kohe, praegu ja nüüd – see on unikaalne otse-eeter. Ükski teine meedia täna seda võimalust ja tunnet ei anna, et kogu maailm või kogu rahvas või kõik me istume korraga teleka ees ja korraga vaatame," lisas ta.

Piheli sõnul võib Eurovisiooni vaatamist mõnes mõttes võrrelda ka lauluväljakul toimuvate rahvuslike suurüritustega. "Televisioonil on selline müstiline uskumatu omadus luua samasugust sel samal hetkel toimuva hiigelsündmuse niisugust efekti ja tunnet," rääkis Pihel.

Eesti liitus lauluvõistlusega 1992. aastal. Pihel meenutas, et toona pidid nad paljudele tõestama, kas ja miks Eestil sobib Eurovisioonil osaleda. Toona oli Eurovisioonil osalemine Eesti jaoks ka väga kulukas. "Siis ei olnud meil kohe üldse raha, siis me pidimegi kõik välja mõtlema. Aga nagu minu hea kolleg Raul Rebane tookord ütles, et ega vaesus teeb leidlikuks," meenutas Pihel.

Eurovisioonil osalejatele on lauluvõistlus potentsiaalne hüppelaud. "Ta ise ei garanteeri mitte kellelegi mitte midagi. Seal käimine ei tee kedagi lauljaks, seal käimine ei tee kedagi rikkaks. Aga seal õigel hetkel õige looga välja tulles ja edukas olles võib mängu tulla väga suur raha," tõdes Pihel.