Kristjan Pihl PERH-is filmitud koroonaviiruse dokist: kõik kaadrid ei ole ilusad

Pihl tõdes, et filmi tegemine oli kui pea ees tundmatus kohas vette hüppamine, sest see, mis projektist välja tuleb, ei olnud kindlalt teada.

Esmalt filmiti vaid ettevalmistavaid koosolekuid. "Kõik need otsused, mis õhtul jõudsid "Aktuaalsesse kaamerasse", kuidas haiglad hakkasid oma tööd ümber organiseerima – kõik need otsused sündisid sisuliselt meie kaamerate ees," rääkis Pihl.

Vähehaaval hakkasid nad aga küsima, kas oleks võimalik ka nii-öelda päriselu näha. "Selle peale vastati, et noh te saate ju ise ka aru, et see on ohtlik. See on ühtepidi ohtlik meile ja teisest küljest peab arvestama ka sellega, et sellised asjatundmatud inimesed kuskilt väljastpoolt lähevad patsientide juurde, kes sõna otseses mõttes võitlevad oma elu eest," ütles Pihl. Ajapikku tekkis aga usaldus ja võttemeeskond pääses ka patsientidele väga lähedale.

Arstid olid Pihli sõnul väga avameelsed ja jagasid kaamera ees oma koroonaviirusega seotud hirme. "Ajapikku nad hakkasid kaameraga harjuma, meiega harjuma, meie küsimustega. Mulle tundus, et enamik arste ühel hetkel unustas ära, et see kaamera on nende kõrval ja ühel hetkel nad puistasid isegi südant ja kurtsid, et ongi teadmatus ja ongi hirm," meenutas Pihl.

"Ühel hetkel nad päris ausalt avasid ka seda maailma, mis juhtub arsti peas siis, kui nad peavad tegema selle otsuse, et ühe patsiendi masina küljest lahti ühendab," lisas ta.

Pihl ise hoidis intensiivraviosakonnas pigem seina äärde. "See kõik kõneles iseenda eest, seal ei pidanudki väga palju juurde küsima," ütles ta.

Dokfilmis on kajastatud ka suurettevõtja Enn Veskimäe haiguslugu. Pihl rääkis, et arstidega oli sõlmitud aumehe kokkulepe – juhul kui Veskimägi oleks kunstlikust koomast ärgates öelnud, et filmitud materjale ei tohi salvestada, oleksid nad need ära kustutanud. Veskimägi oli aga avaldamisega nõus.

"Kõik kaadrid ei ole ilusad, need näitavad ühte inimest väga abitus seisundis ja ma küsisin Ennu käest, et oled sa ikka kindel. Enn ütles, et ta vaatas koos perega selle materjali üle ja nad otsustasid, et just selle nimel, et juhul, kui see koroonaviirus peaks meil ühel hetkel uuesti levima hakkama, siis inimesed teaksid, millega arvestada," ütles Pihl.